Ampliamento stalli blu Monta la polemica "Così muoiono i negozi"

Intorno al centro storico entro sabato gli stalli si faranno sempre più blu: un colore che per il cielo consola, ma per le tasche di cittadini, commercianti e visitatori pesa. Tutti gli slarghi lungo il viale Oberdan nel capoluogo, piazza Brodolini a Lido e altri posti diverranno a pagamento: il sindaco Pierucci ha spiegato che la motivazione “non è fare cassa, ma finanziare un servizio navetta fisso tra mare e Camaiore”. Inoltre l’abbonamento mensile varrà anche a Lido.

Ma questo non calma gli animi. “Uccidono il commercio”. Cittadini e commercianti sono arrabbiatissimi: inutile che venga detto che il numero degli stalli blu è proporzionato al resto dei posti gratuiti o che si facciano esempi di altri centri storici. “Hanno contravvenuto al Codice della Strada - afferma Luigi Razzuoli - dove sono gli stalli bianchi da garantire?” E Paloma Lari, commerciante de La Vie en rose: “E adesso siamo proprio alla fine: il centro sarà deserto…”. I parcheggi a pagamento hanno come motivazione quella di incentivare il trasporto pubblico: “Ma dalle frazioni come siamo ‘serviti’?” gridano gli abitanti che non possono non usare le auto. Il parcometro blu doveva aumentare già prima del Covid, ma l’ex sindaco Del Dotto rinviò a causa della crisi e la palla è caduta addosso a Pierucci che ha atteso quasi un anno dalle elezioni. Il nodo economico risale al project del pontile ai tempi del sindaco Bertola: ogni anno si devono pagare più di 700.000 euro alla Project srl di Stefano Varia e Giuseppe Bicicchi, fino ad oltre il 2030.