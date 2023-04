’AmoForte’ contro Murzi "Sulla partecipazione il sindaco viola le regole"

"Il sindaco ha infranto lo Statuto del Comune". Il Comitato ’Amo Forte’ striglia il primo cittadino Bruno Murzi. Il verdetto è impietoso: "Programma di mandato disatteso". In particolare, a finire nel mirino del Comitato è il tema della partecipazione. "L’attuale maggioranza sosteneva che il livello di qualità dlela democrazia partecipata era scaduto nel tempo – si legge in una nota – e che era orientata al recupero e alla rigenerazione degli elementi basilari che hanno caratterizzato la nostra comunità: la cultura e l’ambiente. Invece, durante gli ultimi consigli comunali, la maggioranza ha deciso di eliminare i capitoli di spesa dedicati alla partecipazione, disattendendo il Regolamento della Partecipazione approvato nel ’20 e infrangendo lo Statuto del Comune. Altro cavallo di battaglia della campagna elettorale è stata la politica ’green’, ma alla prima occasione abbiamo assistito alle scempio delle alberature di molte strade. Chiediamo – chiude il Comitato – che l’ufficio ambiente sia potenziato, che sia nominato un assessore specifico, che sia redatto un piano del verde e ripristinate le risorse per la partecipazione".