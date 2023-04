Amo Pietrasanta è pronta Scelti tutti i nominativi

Dopo la lista di Fratelli d’Italia, presentata nell’edizione di ieri, è stata completata anche la seconda compagine – Amo Pietrasanta – a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Simoni (nella foto). Si tratta in totale di 16 nominativi, di cui nove uomini e sette donne, con un’età media di 47 anni. Il capolista è Andrea Tedeschi, consulente aziendale, e a seguire ci sono Claudia Failla, progettista di giardini ed esperta di botanica, Cesare Destro, balneare con un’esperienza di 43 anni nella pubblica amministrazione, Nadia Vezzoni, insegnante di matematica, Edoardo Vannucci, procuratore sportivo di fama nazionale ed ex giocatore professionista di pallavolo, Alessandra Manfredi, consulente legale ed esperta in diritto internazionale, Andrea Alari, sportivo esperto in “surf therapy” a favore dei disabili, Nicola Incerpi, imprenditore nel campo dell’abbigliamento e organizzatore di eventi, Elia Borgianni, studente universitario di 24 anni (il più giovane), Riccardo Angelini, muratore, Mirco Baldi, dipendente pubblico, Deborah Giuliani, segretaria in una struttura sanitaria, Serena Grassi, addetta alle vendite, Olimpia Pucitta, assistente in uno studio odontoiatrico, Vitaliano Venturini, responsabile area commerciale, e Cinzia Viviani, cuoca.

"La loro grande sensibilità verso i temi sociali, ambientali, naturali e animalisti – dice Simoni – si sposa alla perfezione con il nostro pensiero e il nostro programma elettorale. Sono orgoglioso di averli al mio fianco in questa sfida per riportare Pietrasanta ai fasti che merita".