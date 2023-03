Amici della Francigena Bonuccelli presidente

Cronaca

Il lìder Massimo dice no "Non lavoro per me" Ma in nome dell’unità è più papabile di altri

Giovannetti e Simoni usurati dalle polemiche appaiono "sacrificabili". Fratelli d’Italia non prende posizione, Forza Italia non vuole perdere. Voci sull’ipotesi Filiè per convincere la Lega. Mallegni sempre outsider.