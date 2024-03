Amici del popolo Guaraní. Dal Varignano alla Bolivia nella missione di padre Tarcisio

VIAREGGIO

Stella Del Carlo e Renzo Concezione sono appena ritornati dalla Bolivia, dopo aver incontrato padre Tarcisio Ciabatti, il religioso che riceve molto sostegno ai suoi progetti anche da Viareggio, da quei ragazzini del Varignano che negli anni ‘70 ha aiutato a crescere, oggi riuniti nell’associazione “Amici del popolo Guaraní”.

La Scuola indigena “Tekove Katu”, messa in piedi da padre Tarcisio, ha già avuto importanti riconoscimenti, come quello della Organizzazione Mondiale di Sanità, che la definisce "modello di scuola per i popoli indigeni". Attualmente la scuola è frequentata da 150 ragazze e ragazzi provenienti da diversi popoli. I corsi di infermeria, nutrizione, igiene ambientale e di assistenza sociale durano tre anni con periodi di alternanza scuola e tirocinio pratico nelle comunità. Gli oneri sono sostenuti dal Vicariato di Camiri e diverse associazioni e istituzioni. Viareggio ha contribuito in passato alla realizzazione di importanti progetti per l’approvvigionamento idrico (si ricorda il contributo donato da Giorgio Gaber, ad esempio, dopo un concerto al Politeama), alla costruzione di un’aula polifunzionale nella lontana Comunità di Palmarito da parte dell’Amministrazione Comunale, all’acquisto di un’ambulanza da parte della Croce Verde.

Stella e Renzo hanno visitato la scuola e riabbracciato padre Tarcisio, che nonostante l’età e i tanti anni di lontananza, mantiene un ricordo vivissimo del Varignano e di Viareggio. Ancora oggi fa bella nostra di sé in camera sua il riconoscimento della Scuola della Pace del Comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale (presidente Elio Tofanelli) attribuitagli in anni ormai lontani.

La Tekove Katu si è consolidata sul territorio ed ha stretto ancora di più i legami con le comunità indigene. Come è facile immaginare, il complesso scolastico (aule, servizi igienici, dormitori femmine e maschi, mensa, laboratori, struttura per le persone disabili) richiede una manutenzione continua e straordinaria. Particolarmente significativa è la spesa per l’alimentazione, euro 3500 al mese, e quella per l’energia elettrica, 350 euro al mese. A questo proposito è stato proposto un progetto di sostenibilità ambientale con l’installazione di un impianto fotovoltaico.

L’Associazione “Amici del popolo Guarani”è impegnata a sostenere questa nuova realizzazione per cui fa un appello alla cittadinanza viareggina per un aiuto concreto. Per informazioni ed eventuali contributi è possibile rivolgersi direttamente al numero 3472953465 o alla mail [email protected].

