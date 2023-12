Ambulatorio della Croce Rossa: "Servizio gratuito per i cittadini"

Il Comitato della Croce Rossa apre un ambulatorio infermieristico gratuito per i propri concittadini. Nella sede di via Macchiavelli 163, tutti i giovedì mattina, sarà presente personale sanitario volontario per offrire a chi lo necessiti assistenza infermieristica gratuita. "La Croce Rossa viareggina – precisa il direttore sanitario della centenaria associazione, Luca Lunardini – da sempre è accanto alle famiglie bisognose del nostro territorio. In un momento obiettivamente non facile come l’attuale, è sembrato opportuno mettersi a disposizione dei concittadini un ulteriore servizio. Per chi ne avrà bisogno, personale laureato infermieristico di Croce Rossa potrà offrire una serie di prestazioni dalla misurazione della pressione, alla terapia iniettiva (previa prescrizione del proprio Medico), medicazioni, controllo della glicemia tramite stick, ecc. Per iniziare l’ambulatorio sarà aperto tutti i giovedì mattina, in seguito, a seconda delle richieste valuteremo se estenderlo ulteriormente". "Un grande grazie – conclude il presidente CRI Gianluca Molco – ai nostri infermieri volontari che permetteranno l’apertura dell’ambulatorio: Simona Gragnani, Andrea Paci, Paolo Benevento e Antonella Pratali".