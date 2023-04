Ambito turistico: oltre 50 amministratori aprono il confronto

Oggi arrivano oltre cinquanta amministratori toscani degli ambiti turistici. Il ritrovo sarà alle 9.30 alla Villa Bertelli con i saluti e l’introduzione di Bruno Murzi sindaco di Forte dei Marmi Alessandro Meciani assessore al Turismo di Viareggio, Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica, Michele Angiolini delegato alle Politiche per il Turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano. Poi partenza in bus per Pietrasanta, la dove è prevista una passeggiata nel centro; seguirà la visita al Chiostro di Sant’Agostino. Dopo il pranzo al “Pesce baracca” al Forte dei Marmi la giornata proseguirà a Torre del Lago Puccini, con una escursione in battello e la visita al Belvedere, al giardino e all’auditorio del Gran Teatro. Infine rientro a Villa Bertelli con l’aperitivo light nel Giardino d’Inverno. Un programma ricco ed interessante, che sicuramente vedrà la grandissima partecipazione che finora ha sempre contraddistinto le giornate di Ambitour.