Ambientalisti in presidio a Seravezza, "No alla cessione dell'Altissimo e del Pelato"

Oggi il Coordinamento Ambientalista Apuoversiliese in collaborazione con il Cai di Pietrasanta ed altre organizzazioni ha predisposto un presidio in piazza del Ponte Nuovo - via XXIV Maggio per stigmatizzare la contrarietà verso la proposta di transazione con Henraux che il Comune ha intenzione di presentare al giudice per gli usi civici, "che di fatto – tuonano gli ambientalisti – porterà alla cessione del Monte Altissimo e del Monte Pelato al costo di una villetta a Querceta, senza tenere conto dei diritti dei frazionisti ma soprattutto della tutela dell’ambiente e del patrimonio comune". "L’Altissimo e le Apuane – è la sintesi della protesta : non possono essere considerati beni di privati per permettere speculazioni sfruttamento delle risorse a beneficio dei pochi, ma andrebbero trattati come una preziosa ricchezza da salvaguardare". Alle 20 si svolgerà il consiglio comunale straordinario dedicato a questo tema "che ingiustificatamente e nella più totale inosservanza del principio di trasparenza alla quale dovrebbe invece attenersi l’operato della Pubblica Amministrazione – aggiungono – si terrà on line, con palese limitazione dei diritti di partecipazione del pubblico".