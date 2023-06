Amarcord sugli anni Ottanta Al via il ciclo di talk al Mediceo

Prende il via oggi alle 18.30 a Palazzo Mediceo il primo talk del ricco programma di “Ritorno agli Ottanta”. Protagonista il Gruppo80 che racconterà la storia dei pupazzi Uan, Five e Four, le tre celeberrime mascotte delle reti Mediaset. I bambini di allora, ricorderanno trasmissioni come “Bim Bum Bam” e “Ciao Ciao” e nel talk potranno rivivere quei momenti conoscendo tutti i retroscena di questi fantastici personaggi. Il secondo appuntamento è in programma il 16 giugno, sempre alle 18.30, con Clive e Savage che racconteranno il fenomeno tutto toscano di VideoMusic, una delle prime emittenti europee tematiche, basata interamente sulla musica. Il 17 giugno sarà la volta di Drive In che verrà ripercorso da Dario Salvatori e Francesco Salvi attraverso la sua storia, i personaggi, gli aneddoti.