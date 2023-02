Alzabandiera e la grande sfilata delle maschere

Ore 16.30 Museo della Marineria. Incontro sul tema “Il Rione e i 150 anni del Carnevale”, organizzato con l’Editrice l’Ancora di Viareggio. Una chiacchierata sulla nascita dei Rioni e del Carnevale. Un passaggio importante è stato, nel 1971 il debutto del Rione Darsena e le successive feste rionali. All’incontro parteciperanno il presidente del Carnevaldarsena Massimiliano Pagni, il vice presidente Alessandro Summonti, Umberto Guidi e Giampaolo Ghilarducci.

Ore 19 apertura delle cucine. Con la novità del pagamento attraverso l’app “salta la fila”. Per chi desidera il pagamento tradizionale, ci saranno le casse come sempre. Torna il menu classico del Baccanale, con la conferma dei tordelli al ragù di polpo. Ore 20,30 Alzabandiera in via Coppino. Per dare il via ufficiale alla “cinque giorni” della Darsena. Alle 20,45 partenza della sfilata delle mascherate con mille persone; a seguire Cena delle mascherate al Pala Easyshop nello spazio riservato.