Alunni delle medie raccolgono rifiuti e tanta plastica

L’educazione e il rispetto per l’ambiente escono dalle mura scolastiche per mettere gli alunni a contatto diretto con un fenomeno su cui sensibilizzarli fin dalla tenera età. Ed è stato un successo vista la quantità di plastica e altri rifiuti che circa 70 alunni delle classi prime delle medie “Barsanti“ di Pietrasanta hanno raccolto nei giorni scorsi nel parco della Versiliana (nella foto) nell’ambito della fase finale del progetto didattico “Tutti per uno. Un corso d’acqua per tutti“ promosso dal Consorzio di bonifica. "Abbiamo scelto un luogo suggestivo dove poter vivere e respirare la natura, in pace e serenità – spiega il consorzio – e che merita di essere rispettato. Purtroppo non tutti lo fanno: ci sono ancora tanti, troppi rifiuti da togliere vicino ai fossi che attraversano il parco della Versiliana".

Sono davvero tanti, come detto, quelli raccolti dagli alunni delle “Barsanti“. Nell’escursione all’interno del parco gli alunni, dotati di un apposito strumento “acchiappa-rifiuti”, sacchetti per la raccolta della plastica e multimateriale, pettorine e guanti, hanno svolto un’ attività pratica di educazione ambientale raccogliendo in massima sicurezza i rifiuti tra plastica, vetro, una pallina da tennis e tanta altra spazzatura. A seguire di persona le operazioni e a dare una mano ai giovani studenti c’erano Simona Tedesco, Francesca Vannoni e Caterina La Sala del consorzio. "Grazie all’impegno degli alunni delle ’Barsanti’ – aggiunge il consorzio – il parco della Versiliana ora è più pulito. Oltre a loro ringraziamo anche Ersu per il supporto nella gestione e nel corretto smaltimento dei rifiuti raccolti".

d.m.