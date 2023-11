Alunni a Palazzo Mediceo. Lezioni speciali sulla tradizione

Lezioni a Palazzo, immersi nelle sale che ospitano le opere di Filadelfo Simi. Sono numerose le scuole di ogni ordine e grado che aderiscono alle iniziative didattiche proposte da Palazzo Mediceo e finalizzate ad avvicinare i giovani all’arte, alla storia e alle tradizioni locali. Un percorso che si arricchisce con le opere del pittore Filadelfo Simi, ospitate nella grande mostra allestita al Mediceo e visitabile sino al prossimo 7 gennaio (sabato, domenica e festivi dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). A tenere le lezioni è Stefania Neri che accompagna i giovani alla scoperta delle opere, con linguaggi diversificati in base all’età dei partecipanti, raccogliendo il puntuale stupore per una quotidianità che appare tanto lontana dall’oggi. "Questi laboratori fanno comprendere ai giovanissimi quanto siano cambiati i tempi - spiega Stefania Neri - a partire dall’abbigliamento e dalle abitudini. A catturare le attenzioni sono di solito gli abiti tanto diversi, in particolare per i colori, le consuetudini come quella delle donne di portare il capo coperto da un fazzoletto, le abitudini della famiglia ad esempio di raccogliersi assieme in preghiera".

Particolari che passano dalle maglie delle attenzioni e dello stupore dei giovani, in base all’età e agli aspetti che destano maggiormente la loro curiosità.

Al termine della visita si riflette su quanto osservato e ci si cimenta nella riproduzione delle opere, attraverso riletture tutte personali dell’artista, dello spaccato di vita e delle figure rappresentate. Un percorso affascinante quello condotto sui passi di Filadelfo Simi e accompagnato da materiale didattico, in primis l’agile guida appena pubblicata da Stefania Neri dal titolo “Filadelfo chi?” (Open One Edizioni), che attraverso brevissimi testi e disegni permette di conoscere questo artista, attraverso un linguaggio e una impostazione adatti ai giovanissimi ma ricco di curiosità tanto da divenire una piacevole lettura anche per gli adulti. Una formula riproposta pure in appuntamenti dedicati a tutte le età, nel corso dei pomeriggi creativi e dei laboratori di Palazzo Mediceo, il prossimo dei quali è in programma domenica alle 10.30.