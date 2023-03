Altri ospiti "indie" per BussolaDomani

Line up sempre più ricca e vivace alla Prima Estate, il festival che torna a Lido di Camaiore per la seconda, attesa edizione in programma nei fine settimana 16-17-18 e 23-24-25 giugno. Quattro nomi, di cui tre headliner, si uniscono a quelli già annunciati per arricchire un cartellone ricco di artisti che da anni calcano la scena internazionale: la leggenda del rap Nas (16 giugno), attivo dal 1994 e che vanta in bacheca numerosi dischi di platino e un Grammy; Bicep (18), Matt McBriar e Andy Ferguson, due tra i nomi più importanti della scena elettronica; il nuovo talento del rap italiano Geolier (16), 17 dischi di platino e 20 d’oro; e Metro Boomin, producer più importante della scena tra americana (25).

Nel cartellone, restano da annunciare otto nomi. Il primo fine settimana si apre con Nas, Geolier e due nomi da annunciare. Il giorno dopo tocca a Bon Iver, Kings of Convenience, Japanese Breakfast e Guinevre. Si chiude domenica con Bicep e tre artisti ancora da svelare. Il secondo fine settimana, venerdì 23 sul palco ci saranno Alt-J, Chet Faker, Domi & Jd Beck e Just Mustard; sabato spazio a Jamiroquai, Nu Genea Live Band, Studio Murena e Bruno Belissimo. Si chiude domenica con Metro Boomin e tre nomi che saranno sveltati prossimamente.

Nell’ambito della Prima Estate, proseguono fino al 31 marzo le agevolazioni dei pacchetti "Day&Night" pensati per combinare il prezzo dei biglietti con quello delle camere d’albergo e degli ombrelloni negli stabilimenti balneari della Versilia, in modo da intrecciare in modo ancor più netto il festival musicale con il turismo locale. Tutte le combinazioni possibili sono disponibili sul sito "La Prima Estate".

RedViar