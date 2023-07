Altri milioni dal Pnrr In arrivo i finanziamenti per frane e corsi d’acqua

Arrivano altri3 milioni e 200 mila euro dal Pnrr per tre fondamentali interventi strategici nelle zone collinari a Casoli, Nocchi e Gombitelli. A Casoli riguarda la strada che porta al cimitero del paese: 300 metri di strada ad oggi completamente interdetto al traffico data la pericolosità idrogeologica del terreno, che ha causato il cedimento del versante e delle strutture di sostegno della strada stessa, rendendola pericolosa e quindi inagibile. Con questo finanziamento da 2 milioni di euro, si mette definitivamente in sicurezza la strada, con opere sia di ingegneria strutturale che naturalistica, permettendo così alla comunità di tornare a fruire, dopo tanti anni, di questo tratto che conduce al camposanto. Inoltre, i fondi permetteranno di intervenire sul cimitero stesso, che, ad oggi presenta gravi criticità statiche: sarà rimesso in sicurezza.

Altri 950 mila euro di fondi Pnrr saranno destinati alla regimazione delle acque di via Verzentoli. Un problema lungo e annoso: con l’urbanizzazione della collina, quello che prima era una canale è divenuto una strada vera e propria, portandosi dietro tutte le problematiche idrauliche causate dalle piogge abbondanti. Il Comune vi è già intervenuto: una prima volta nel 2014 e poi nel 2016, per una messa in sicurezza preliminare a seguito di una somma urgenza, mentre una seconda volta con un progetto complessivo suddiviso in tre lotti per la messa in sicurezza definitiva, partito nei primi mesi del 2023 e la cui prima tranche è ora in fase conclusiva (creazione di un nuovo canale a cielo aperto bordo strada). I fondi ministeriali appena intercettati vanno a finanziare gli altri due lotti, con la prosecuzione del canale, che arriverà a convogliare le acque fino al torrente Lucese, e lo spostamento e successivo allargamento di una parte di sede stradale. L’intervento è anche fondamentale per annullare il rischio di frana su via Sandro Pertini, l’unica strada che porta a Nocchi a Torcigliano.

Infine, 250 mila euro sono destinati alla messa in sicurezza di via dei Norcini a Gombitelli, oggetto per circa 25 metri di una frana a ridosso del tornante posto 870 m dal bivio con la Provinciale. La strada, franata diversi anni fa a causa del cedimento del versante, fu subito messa in sicurezza in modo temporaneo, con il posizionamento di due file di geoblock necessarie per proteggere la strada (adesso, quindi, oggetto di restringimento obbligato) dall’eventuale caduta di altro materiale dal versante. L’opera finanziata ripristinerà l’integrità della carreggiata, oltre a garantire il contenimento del terreno a valle della viabilità e il consolidamento del tratto di strada posto a monte mediante la costruzione di una paratia in micropali. In più, rete metallica su tutto il versante franato, un nuovo muro di contenimento in cemento armato e un nuovo guardrail protettivo.