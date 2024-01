"Altri 40 giorni e l’inverno è fregato"

I bagnanti non c’erano più: si poteva dunque sgonfiare il torace, strascicare di nuovo i piedi. E di nuovo chiedere cicche, in principio a voce bassa, prima, eppoi con alte grida a distanza. Ci chiedevamo a vicenda e chiedevamo agli altri cinquanta lire, ma al cinema andavamo ogni giorno". Rolando Viani, l’autore di queste righe e nipote del più noto e famoso Lorenzo, si imbarcò presto su una nave da carico come telegrafista, ma tornò presto nella "sua" Viareggio. E cominciò a scrivere, prevalentemente racconti, proprio sulle colonne de La Nazione che, a metà degli anni 40 del secolo scorso, era già il giornale più letto di Viareggio e della Versilia.