Altre 13 telecamere sul territorio Il progetto proposto al Ministero

Sarà ampliato il sistema di video sorveglianza. In commissariato alla presenza del dirigente Mario Russo, del comandante della polizia municipale Andrea D’Uva e del delegato del sindaco per la sicurezza Luigi Trapasso si è tenuto il tavolo tecnico per esaminare la proposta dell’amministrazione fortemarmina di potenziamento della rete di telecamere (ha partecipato anche un rappresentante della guardia di finanza che ha recentemente compiuto un blitz anti contraffazione grazie a una serie di indagini che si sono avvalse proprio della videosorveglianza). Con l’installazione di 13 ulteriori punti di controllo si completa la perimetrazione del territorio comunale e grazie alle telecamere ad alta definizione e al sistema intelligente di lettura targhe il lavoro delle forze di polizia, che potranno contare sul collegamento diretto delle rispettive centrali operative, avrà a disposizione delle strumentazioni all’avanguardia capaci di fare la differenza nell’attività di contrasto al crimine e all’illegalità. Tale progetto sarà proposto al ministero dell’interno per partecipare a un bando nazionale di finanziamento a seguito del riconoscimento di interesse ricevuto da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza tenutosi a Lucca lo scorso 15 febbraio presieduto dal prefetto Francesco Esposito, alla presenza del questore di Lucca Dario Sallustio oltre che del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Arturo Sessa e del suo omologo della guardia di finanza colonnello Marco Quequi. Nel corso della riunione è stato sottoscritto tra prefetto e il sindaco Bruno Murzi, il patto per l’attuazione della sicurezza urbana che ha come finalità proprio la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Fra.Na.