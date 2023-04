Altra truffa agli anziani Con il bancomat prelievi per oltre 57mila euro Denunciata la colf

Potremmo definirla, con un gioco di parole, una badante che non badava però alle spese. Peggio ancora: che dilapidava soldi non suoi, ma dopo averli sottratti all’anziana di cui doveva prendersi cura dell’abitazione di lei e che invece ha truffato per parecchi mesi, prelevando la bellezza di 57mila euro con il bancomat dell’ignara proprietaria. A scoprire la truffa sono stati i carabinieri della stazione di Pietrasanta, i quali al termine di un’indagine-lampo hanno denunciato a piede libera una 56enne residente anche lei in città. L’operazione rientra nell’ambito della campagna di prevenzione di un fenomeno sempre più diffuso come quello delle truffe agli anziani, iniziativa già avviata dall’Arma nelle scorse settimane con un ciclo di incontri informativi che si sono tenuti nei vari comandi della Versilia.

A dare il via al caso avvenuto a Pietrasanta era stata la denuncia presentata da un’anziana vedova ultra80enne. Quest’ultima si era accorta che la sua collaboratrice domestica, a sua insaputa e approfittando del rapporto di fiducia che col tempo si era instaurato tra le due donne, a partire dallo scorso settembre si era impossessata della sua carta bancomat e del codice segreto effettuando prelievi per una somma complessiva di oltre 57mila euro. A quel punto i militari hanno subito predisposto un servizio mirato che ha consentito di individuare la collaboratrice domestica, tra l’altro già nota alle forze dell’ordine. Seguita dai carabinieri fino a uno sportello Atm, in centro a Pietrasanta, la donna ha tentato l’ennesimo prelievo che non è andato però a buon fine grazie al pronto intervento dei militari. La successiva perquisizione nella casa della truffatrice ha poi consentito ai carabinieri di rinvenire, in un’intercapedine ricavata all’interno di un mobile in camera da letto, 6.100 euro in contanti nonché carte prepagate e numerose ricevute relative a prelievi di denaro effettuati con il bancomat. Il contrasto alle truffe ai danni degli anziani e la concomitante campagna di sensibilizzazione e prevenzione, coordinate dalla compagnia dei carabinieri di Viareggio, rafforza pertanto la vicinanza dell’Arma ai cittadini, in primis le fasce deboli, e il senso di fiducia nelle istituzioni.