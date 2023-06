Altra notte di ’Càos’ in Passeggiata Svaligiata la boutique di Silvia Bini

di Martina Del Chicca

Ieri notte sono tornati lì, di fronte alla boutique "Càos" in Passeggiata. Dove appena venti giorni prima, dopo aver tentato senza successo di sfondare la porta d’ingresso con una Bmw station wagon, i banditi erano riusciti a fracassare la grande vetrina sul fronte settentrionale e a portarsi via un centinaio di borse griffate. Poi cinture, portafogli... Gucci, Valentino...

Ed è successo ancora. Ieri notte i ladri sono tornati lì, di fronte alla boutique, dei sogni, di Silvia Bini. E questa volta sono tornati attrezzati per tirare giù la porta blindata, mentre la vetrina è temporaneamente sigillata da pannelli in attesa di essere sostituita. Sono arrivati con una berlina della Bmw, una sedia da regista e un colonna di legno che hanno usato come ariete. Hanno colpito la base di quella colonna, trovata forse in un cantiere di lavoro, lanciandoci contro l’auto in retromarcia. Uno, due, tre colpi, e l’infisso ha ceduto. Così sono riusciti a sventrare l’ingresso e sono tornati a saccheggiare gli stessi corner di venti giorni fa. E come la notte del 26 maggio hanno portato via una centinaio di borse, ancora cinture e portafogli, per un valore di migliaia di euro. Tutti pezzi della nuova collezione invernale che l’imprenditrice della moda, Silvia Bini, aveva selezionato tra le sfilate di Milano e di Parigi e con cui aveva scelto di allestire la boutique dopo l’ultimo assalto.

È successo tutto in un lampo. Erano le 4.27 quando è suonato l’allarme. Quando il vicinato, svegliato dai colpi a ripetizione, ha capito che stava succedendo di nuovo. Per mettere in piedi tutta l’operazione, sistemare la sedia da regista con l’ariete di legno, e concretizzare il piano, arraffando le borse e caricandole sulla Bmw, i banditi avranno sfruttato non più di due minuti. Il tempo che il titolare di un bagno vicino ha impiegato per alzarsi dal letto e correre a vedere. Riuscendo a scorgere due uomini salire in auto e fuggire via. A tutta velocità. Duo uomini, proprio come l’ultima volta.

L’ipotesi dei carabinieri, che adesso indagano per risalire agli autori, è che possa trattarsi dei “soliti ignoti“. Della banda del lusso che aveva colpito il prestigioso negozio venti giorni fa. E che, spregiudicato, ieri notte è tornato sul luogo del delitto.