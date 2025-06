Altemura deve lasciare tre commissioni

I bookmakers della politica sono già scatenati da giorni. L’ex candidato sindaco di Fratelli d’Italia e neo consigliere comunale della Lega Massimiliano Simoni (nella foto) prenderà o no un posto in commissione? La domanda gira nei bar e sui telefoni dopo che è stato svelato uno dei temi all’ordine del giorno del consiglio comunale in agenda il 10 giugno alle 20,30, ossia la surroga di Manuela Altemura dalle tre commissioni bilancio, ambiente e sociale.

Nessuna dimissione, però. Altemura è decaduta – come spiegano dal Comune – perché è passata da un gruppo consiliare a un altro, cioè da "Ancora Pietrasanta" alla Lega, e pertanto va sostituita. Inevitabile l’ipotesi che sia Simoni a prendere il suo posto, sebbene quest’ultimo, quando è entrato ufficialmente in maggioranza dopo aver lasciato FdI, disse chiaramente che la mossa non era finalizzata ad avere una "poltrona". Pensiero che lo stesso Simoni conferma ancora una volta, aggiungendo però una frase che potrebbe disorientare e alimentare dubbi e curiosità: "Nessuno mi ha cercato, non c’è altro da dire".

La necessità di sostituire Altemura per il suo approdo alla Lega viene confermata infine dalla presidente del consiglio Paola Brizzolari, che ha invece le idee abbastanza chiare su Simoni. "Mi pare di aver capito – dice – che Simoni non sia interessato a entrare in nessuna commissione perché ha già tanti impegni. Chi saranno i tre nuovi membri delle commissioni? Su questo deciderà la maggioranza".

d.m.