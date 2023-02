Almanacco dell’Arte ultimi giorni per iscriversi

Per l’Almanacco dell’Arte Italiana il termine ultimo per iscriversi su [email protected] è lunedì. L’almanacco è una sorta di censimento degli artisti presenti sul territorio nazionale rilegato in un elegante libro di oltre 200 pagine con attenzione per quegli artisti al di fuori dei canonici percorsi commerciali e critici sono testimoni di quella conservazione di importanti valori posti in evidenza anche nelle precedenti pubblicazioni. Il volume sarà presentato il 18 marzo alle 16.30 nella sala dell’Annunziata.