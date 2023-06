Alluvione, il commosso ricordo "Acquisteremo la casa della Norma"

Si sciolgono in commozione il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona e i rappresentanti dei comuni della Versilia, che ieri hanno partecipato agli eventi in ricordo dell’alluvione in Versilia del 1996. Il momento più significativo della giornata è stato il momento del ricordo che è iniziato alle 13,45, nel momento in cui la furia delle acque distrusse case e cose, portandosi via 13 vite del paese di Cardoso: alla deposizione dei fiori delle 13,45, con il parroco Padre Benvenuto erano presenti il sindaco di stazzema, Maurizio Verona, il vicesindaco Alessandro Pelagatti, l’assessora Serena Vincenti e il consigliere Amerigo Guidi, le rappresentanze dei comuni della Versilia, Michele Silicani per il comune di Seravezza, il sindaco Marcello Pierucci di Camaiore, Nicola Conti vicepresidente della Provincia. Presente insieme a tanti cittadini del paese anche Paolo Fontanelli, subcommissario per l’emergenza alluvione in Versilia che ebbe il merito di mettere assieme istituzioni pubbliche, forze dell’ordine, cittadini, amministrazioni bancarie per ricostruire un sicurezza il territorio. La ricostruzione fu tale da parlare di Modello Versilia o meglio di Modelli Versilia, quando sul campo si misero finalmente a regime una nuova idea di protezione civile non calata dall’alto, ma partecipata.

La popolazione civile fu un elemento di questo percorso di rinascita con la volontà di ricostruire in sicurezza nei luoghi che erano stati distrutti. Nel pomeriggio il programma è proseguito con la staffetta della memoria in collaborazione con l’Atletica Pietrasanta Versilia che ogni anno dalla Foce del Fiume risale i luoghi maggiormente colpiti dalle acque, fermandosi in località La Rotta a Pietrasanta, alla scuola Enrico Pea a Marzocchino dove è stata ricordata Valeria Guidi, scomparsa nell’alluvione che non fu mai ritrovata, la piazza Carducci di Seravezza dove si è svolto l’ultimo cambio degli staffettisti, a Ruosina al cippo eretto per il ventennale e quindi, a Pontestazzemese da dove è partita la fiaccolata silenziosa alla presenza di tutte le amministrazioni della Versilia sino alla Chiesa di Cardoso dove si è svolta la messa di suffragio. "Occorre investire in montagna – ha detto il sindaco Verona – se vogliamo territori sicuri non solo nei nostri borghi, ma anche nella piana dobbiamo tenere puliti i versanti. Abbiamo intenzione di acquisire e recuperare la casa della Norma, una delle vittime dell’alluvione, rimasta a rudere, perché sia un luogo della nostra memoria". "Eventi di questo tipo – ha sottolineato Michele Silicani assessore di Seravezza – sono sempre più frequenti, come ci dimostra la recente alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Questo fa sì che dobbiamo non solo essere vigili ma anche investire nella difesa del suolo"