Allerta meteo prolungata fino alla mezzanotte

Oggi, stando alle previsioni, dovrebbe essere la giornata clou della nuova ondata di maltempo che investito la Toscana, prendendo in pieno anche la Versilia. L’allerta arancio è scattata ieri alle 16 e andrà avanti fino alle 14 odierne: il vento, per fortuna, non replicherà la potenza della scorsa settimana: soffierà a circa 20 chilometri orari, con raffiche che arriveranno ai 3035. Per dare un termine di paragone, la settimana scorsa andava a più del doppio, mentre le raffiche spazzavano il territorio a una velocità tre volte superiore. In ogni caso, dalle 10 di oggi scatta l’allerta meteo codice giallo per vento e mareggiate: resterà in vigore fino alla mezzanotte. Capitolo pioggia: il peggio dovrebbe essere ormai alle spalle. Ma il tempo rimane instabile, con la possibilità di precipitazioni intense e addirittura il rischio di qualche grandinata dovuto all’ingresso di aria fredda. Anche per la pioggia l’allerta è stata prolungata: ma alle 14 il codice scenderà da arancio a giallo, e resterà attivo fino alla mezzanotte. Passata questa ennesima perturbazione, il meteo dovrebbe finalmente dare un po’ di tregua già da sabato: nonostante un lieve peggioramento previsto per domenica, la prossima settimana inizierà nel segno del sereno.