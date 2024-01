Allerta meteo codice giallo per mareggiate

Il maltempo che sta attanagliando la Versilia in questi giorni non sembra voler mollare la presa a livello regionale. Per oggi è previsto un nuovo ingresso di aria fredda da nord, a partire dalle prime ore del pomeriggio: l’ondata di aria gelida porterà con sé nevicate (per lo più di intensità moderata) sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. Per questo, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per neve, valido dal pomeriggio di ieri fino alla mezzanotte di venerdì per le aree settentrionali, in particolar modo il bacino del Reno e la Romagna Toscana.

Parallelamente, è stato emesso anche un codice giallo per vento che interesserà l’Appennino e le zone sottovento (soprattutto l’alto Mugello), l’Arcipelago Toscano e il tratto di costa tra Livorno e Piombino, oltre ai rilievi collinari centro-meridionali. Infine, anche il mare andrà monitorato, soprattutto lungo le spiagge versiliesi: per questo, la Protezione civile ha diramato un’allerta di codice giallo per mareggiate valida fino alle 15 odierne per l’Arcipelago e la costa centro settentrionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione ’Allerta meteo’ del sito della Regione.

RedViar