Alle ’Viani’ si parla di democrazia. Meeting sulla disinformazione online

Si chiude oggi alla scuola secondaria di primo grando ’Viani’ il secondo meeting in presenza del progetto ’eTwinning Erasmus’ biennale, dal titolo "Let’s protect European democracy from disinformation!". Le attività relative al progetto vanno avanti da tempo: sono state avviate online, proprio sulla piattaforma eTwinning, già all’inizio dell’anno scolastico 2022-23. Il progetto, nello specifico, prevede la partecipazione di docenti e studenti provenienti da Francia e Repubblica Ceca, oltre che, naturalmente, dall’istituto ’Viani’. "Con questo progetto, desideriamo sensibilizzare i giovani europei sul fatto che la disinformazione online rappresenta una minaccia sostanziale per le democrazie – spiega il dirigente scolastico Antonio Debidda –, distrugge la fiducia nelle istituzioni e nei media e danneggia le democrazie, impedendo la capacità dei cittadini di prendere decisioni informate". Alla settimana di lavori a Viareggio prendono parte 7 docenti e 36 studenti dei Paesi aderenti. La prossima tappa porta a Kutna Hora, in Repubblica Ceca, a fine aprile.