Alle Scuderie via al calendario del teatro

Il 21 dicembre si alzerà il sipario sulla nuova stagione del Teatro Scuderie Granducali, con “Voci vive: un teatro che racconta” sotto la direzione artistica di Elisabetta Salvatori. Sei gli spettacoli in programma il 21 dicembre, il 9 e 24 gennaio, il 7 e 21 febbraio e il 6 marzo, legati dal filo conduttore del teatro di narrazione. "Nell’avvio di questa stagione – commenta Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee - ringrazio Battista Ceragioli che l’anno scorso ci ha aiutati a far ripartire l’attività teatrale, dopo la sosta per la pandemia. Il ritorno di Elisabetta Salvatori è gradito grazie alla sua capacità di proporre spettacoli che contribuiranno ad accrescere l’offerta". A sottolineare la novità del coinvolgimento dei Narratori erranti nella rassegna è Elisabetta Salvatori: "Un gruppo che si alimenta del confronto costante, tanto importante tra persone che condividono lo stesso mestiere e una fiducia reciproca". Si comincia il 21 dicembre con “Piantate in terra come un faggio o una croce” nel quale racconta la vita di Caterina da Siena e Beatrice di Pian degli Ontani, accompagnata dal violino di Matteo Ceramelli. Il 9 gennaio “Otto” di Fabrizio Brandi sugli Scarronzoni. Il 24 gennaio Luca Barsottelli con “Polvere”, per raccontare Johann Trollmann, per metà un pugile e per metà un ballerino. A febbraio andrà in scena “Kohlhaas” con Marco Baliani il 7 febbraio e “Ago capitano silenzioso” con Ariele Vincenti il 21 febbraio. Chiuderà, il 6 marzo, “Pisa 68” di Marco Azzurrini che porterà in scena il racconto della Pisa del ‘68. Per il rinnovo o per un nuovo abbonamento, rivolgersi alla Segreteria delle Terre Medicee tutti i giorni eccetto la domenica, dalle 9 alle 13. Biglietti in vendita dal 12 dicembre alla segreteria della Fondazione. Info: 0584 757443