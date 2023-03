Alle porte di Via Regia "È presto per rientrare Vediamo i programmi e le scelte ambientali"

Lorenzo Tosi è un imprenditore di successo che prosegue la tradizione di famiglia al Bagno La Perla di Lido di Camaiore con il Ristorante La Risacca, e che ha rilanciato la Gastronomia Giannoni 1970 dopo averla rilevata dagli zii. Ma è anche un politico, mosso più dalla passione che dalle cariche. Era uscito dal Pd col commissariamento e il ribaltone delle alleanze elettorali: un fatto che ebbe ripercussioni su tutto il centrosinistra versiliese. Poi ha dato vita a Spazio Progressista. E prima delle primarie aperte ha firmato, insieme a tanti altri, il manifesto a favore di Elly Schlein: e per lei ed Emiliano Fossi è andato a votare. Adesso aspetta che il cambio al timone nazionale dei Dem si traduca in atti concreti, e che la piattaforma programmatica di Schlein diventi anche la linea del Pd Versilia, i cui segretari territoriale e comunali però stavano con Stefano Bonaccini. Ora gli ex tornnano alla base?

"É prematuro parlare di rientro nel Pd – afferma Tosi – Al momento il tesseramento è ancora chiuso. L’apertura di credito fatta al Pd è dovuta alla proposta estremamente progressista di Schlein e Fossi. Ma dopo quel che abbiamo visto a Viareggio e in Toscana in questi anni bisogna aspettare e vedere come la loro proposta verrà tradotta nei fatti. Vediamo le scelte locali: non tanto le scelte politiche e di organi di partito, ma i programmi amministrativi. Penso alle mozioni ambientali di Tiziano Nicoletti che hanno bisogno di larga condivisione da parte dei tutto il centrosinistra".

"Questo però – prosegue Tosi – non comporta l’adesione al partito tout-court. Bisogna essere certi che gli errori del passato non verranno commessi di nuovo. In primis il commissariamento: imposto con evidenti ragioni politiche ed elettorali che non avevano niente di programmatico, dopo pochi mesi s’è visto che è successo nella giunta e nella maggioranza di Giorgio Del Ghingaro. Spero che la lezione sia servita e tutti abbiano capito che le coalizioni vanno costruite su i programmi e i valori. Elly ha ragione, nessuna cessione è possibile sul piano dei valori e della base statutaria del partito: le coalizioni si fanno su queste basi, non sulle probabilità di vittoria".

E ora sono attese novità in Versilia: "I congressi ci sono stati ma la segreteria di federazione deve aprire una riflessione sul risultato delle primarie in cui i segretari in carica sostenevano Bonaccini. Le decisioni prese in passato sono corerenti con le scelte di Elly Shlein? Non dico che i segretari debbano dimettersi, ma aprire una riflessione sì. A viareggio invece il primo messaggio che dovrebbe passare è aprire l’assemblea ai non iscritti che hanno sostenuto la mozione Schlein per dare un segnale di libertà di discussione. Però riconosco lo sforzo che fa il Pd Viareggio da quando è stato cacciato dalla maggioranza Del Ghingaro. Sono d’accordo su molte cose, ora serve un confronto più forte. I valori di Elly sono quelli che Spazio Progressista ha promosso nel suo statuto fin dalla nascita".