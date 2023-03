Alle attese ci pensa il "flussista"

A dicembre la Regione ha riscritto i servizi di continuità assistenziale (ex guardia medica) e del 118. Mentre nei giorni scorsi l’assessore alla salute Simone Bezzini ha esposto le linee guida contro la crisi dei pronto soccorso. Guardia medica. E’ stato dato mandato alle maxi Asl di riformare il servizio. Il punto è di partenza è che in certi orari questo è sottoutilizzato, dalle 24 alle 8. In considerazione di ciò saranno soppresse numerose postazioni sostituite da un nuovo servizio telefonico centralizzato, il 116117. Il nuovo 118. Le ambulanze con medico a bordo spariranno, tranne una decina di eccezioni nelle zone montane. Ci sarà invece un’auto-medica che lavorerà a fianco di tre-quattro ambulanze infermieristiche e che dovrà intervenire nei casi più gravi. Il medico non scompare ma si muoverà con l’automedica ed affiancherà le ambulanze a seconda delle necessità. Pronto soccorso. Una delibera di carattere organizzativo per l’emergenza urgenza e una proposta di legge per l’incentivazione economica per i medici che lavorano nei pronto soccorso. Spicca la figura del "bed manager". Entro 3 mesi dall’approvazione della delibera arriveranno nei pronto soccorso i "gestori dei posti letto" e il "flussista" (incaricato di smistare i pazienti per ridurre le attese) per 12 ore al giorno, 7 giorni su 7.