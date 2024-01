"All’Authority adesso serve una guida"

"La mareggiata di novembre è stata un evento straordinario e senza precedenti. Riteniamo, quindi, che possa aver colto di sorpresa l’Autorità Portuale, ma una maggiore tempestività sarebbe stata necessaria e pensiamo che, dato il ripetersi sempre più frequente di eventi meteorologici imprevisti, sia essenziale lo stanziamento di maggiori risorse sull’escavo e, in generale, sulla manutenzione ordinaria del porto in attesa del completamento del sabbiodotto".

Così interviene la Cna che, con il presidente Andrea Giannecchini (foto) e il direttore Stephano Tesi, ieri ha ricevuto la presidente della Cittadella della Pesca Alessandra Malfatti. A lei, e all’intera categoria messa in ginocchio dalla secca che sbarra l’avamporto, "va la massima solidarietà". E tanto quanto è necessario un intervento strutturale per superare i problemi di insabbiamento, per la Cna "Occorre anche potenziare la struttura dell’ente sia in termini di personale sia di competenze interne. Durante la discussione – proseguono i rappresentanti della Cna – si è ribadita l’urgenza sulla indicazione del segretario della Autorità Portuale per garantite un lavoro nella piena autonomia di poteri e poter finalmente ripartire con la variante al piano regolatore portuale oramai improcrastinabile". "Intorno al Porto – proseguono Nesi e Giannecchini – ruota la ricchezza di Viareggio, dobbiamo avere la capacità di superare le polemiche e le accuse reciproche e lavorare tutti insieme per dare gambe alle soluzioni". E la soluzione secondo la Cna non è abolire l’Authority Regionale, ente "necessario come garanzia di autonomia e imparzialità rispetto al rischio di condizionamenti locali e per la gestione diretta delle significative risorse economiche legate al funzionamento della stessa".