All’Auser nuovo mezzo per il sociale

Progetti del Cuore, insieme ad alcune imprese locali, ha consegnato un nuovo mezzo al Comune. Il veicolo, un Fiat Doblò concesso in comodato d’uso gratuito, sarà a disposizione di Auser per l’accompagnamento di anziani e fragili. Questi progetti sono possibili grazie anche alla generosità delle aziende private sul territorio e di testimonial come Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devincenzi. "Lo scopo di Progetti del Cuore è rafforzare il senso di comunità e fornire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno – commenta l’amministratore unico Daniele Ragone. I consentendo a tutti di accedere a servizi fondamentali come cure mediche e attività sociali. Per questo siamo felici di supportare i cittadini di Forte dei Marmi e ringrazio le aziende partner e le istituzioni locali che hanno reso possibile questa nuova iniziativa".