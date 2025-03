All’asta lo stabile del ’Nuovo Mondo’. Per il fabbricato serve mezzo milione

Il capannone che ospita la palestra Nuovo Mondo Fitness, in via Calzolai 5/7 alle Bocchette, va all’asta. Il fabbricato, al cui interno di trova un centro multifunzionale dedicato al benessere, sarà battuto all’asta mercoledì 21 maggio alle 10, all’Istituto Vendite Giudiziarie in viale San Concordio, a Lucca. Il prezzo per i diritti di piena proprietà sul capannone adibito a complesso sportivo e palestra è stato calcolato in 664.350 euro, con offerta minima da 498.262,50 euro. La scadenza per le iscrizioni e per la presentazione delle offerte è stata decisa per martedì 20 maggio, a mezzogiorno.

Nello specifico, il bene che andrà all’asta, in lotto unico, è "la piena proprietà su unità ad uso palestra, elevata a due piani da terra a tetto, con accesso dalla pubblica via e facente parte di un complesso di maggiori dimensioni, corredato da resede esclusiva su due lati – si legge nella perizia –; si compone al piano terreno di ingresso, reception, ripostiglio, angolo bar con zona di lavorazione e dispensa, ampio disimpegno, due vani adibiti a campi da squash, due spogliatoi distinti e dotati ciascuno di due wc e zona dobbia, un locale caldaia con accesso dall’esterno, un disimpegno che conduce alla piscina esterna dotata di struttura temporanea di copertura per l’utilizzo nei periodi invernali e un disimpegno che conduce all’unità confinante di proprietà di terzi. Al piano primo, si compone di due ampi locali a palestra, una zona attualmente adibita a spa con sauna e idromassaggio, due spogliatoi dotati ciascuno di due wc e due docce, disimpegno e doppio volume in corrispondenza dei campi da squash al piano terreno".

Per chi parteciperà all’asta, il rialzo minimo è stato fissato in 5mila euro, mentre il delegato alla vendita è Maria Pugliese. Al momento, l’immobile risulta occupato da terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura. Il bene oggetto è occupato con contratto ad uso diverso da abitazione, stipulato a marzo del 2024 per un canone di 60mila euro annui da adeguare annualmente all’Istat; la locazione è accordata per sei anni, fino al 2030, con tacito rinnovo per la stessa durata, e dunque altri sei anni, fino a marzo 2036.

RedViar