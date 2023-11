Allarme vespa vellutina. Scovato l’ennesimo nido. Apprensione ai Macelli

Sono lunghe appena due centimetri, tanto basta per causare gonfiori o addirittura decessi in caso di choc anafilattico. Peggio ancora per le api, che sono il loro cibo preferito tanto che gli apicoltori sono disperati da quando il calabrone asiatico, meglio noto come vespa vellutina, è arrivato in Europa seminando distruzione. Il nostro territorio non fa eccezione, basti pensare che dall’inizio dell’anno ci sono stati oltre 200 interventi nelle province di Lucca e Massa Carrara per neutralizzare i nidi, composti da diverse migliaia di esemplari, di cui 25 in territorio pietrasantino.

L’ultimo risale a pochissimi giorni fa dopo che i temuti insetti hanno scelto una nicchia all’esterno della chiesa del Ss Sacramento, ai Macelli, posizionandosi a una decina di metri d’altezza – ma in genere prediligono altezze maggiori, anche di 25-30 metri – sul lato nord. Senza dar noia né tanto meno aggredire nessuno. Ma trattandosi come detto di diverse migliaia di esemplari di vespa vellutina, per i passanti e soprattutto per i parrocchiani che entrano ed escono dalla chiesa non è stato affatto piacevole vederle lassù ronzare sopra le loro teste. È toccato al parroco padre Messias chiamare in prima battuta i vigili del fuoco, i quali hanno subito delimitato l’area con dei nastri in attesa dell’intervento risolutivo, avvenuto pochi giorni dopo, da parte di una delle tre associazioni apistiche toscane che hanno aderito a un progetto della Regione in collaborazione con le università di Pisa e Firenze, con tanto di fondi erogati dal ministero dell’ambiente.

Il nido alla fine è stato rimosso dall’associazione Toscana miele – le altre due sono l’associazione apicoltori province toscane (Aapt) e l’associazione regionale produttori apistici toscani (Arpat) – con gli operatori che consigliano, in autunno e a primavera, di utilizzare le trappole tap-trap, che sono a forma sferica e dotate di colla, per catturare la regina ed evitare così la formazione di nidi di grosse dimensioni. In ogni nido infatti ci sono in media 200 regine nuove che a loro volta fanno poi un nido nuovo l’anno successivo. L’episodio dei Macelli fortunatamente non ha avuto risvolti negativi né per le persone né per gli apicoltori della zona, ma l’apprensione è stata davvero tanta.