Allarme sicurezza "Serve un nuovo piano Così la città è indifesa"

VIAREGGIO

"Quello che è accaduto a Viareggio negli ultimi giorni non sorprende e anzi aumenta la necessità di intervenire sul tema della sicurezza", affermano l’onorevole Riccardo Zucconi e Carlalberto Tofanelli, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia, che si mostrano preoccupati dell’attuale incremento di criminalità della città. Il riferimento è alla maxi rissa avvenuta domenica pomeriggio che ha coinvolto diversi giovani , tra cui alcuni stranieri. Tutto a pochi minuti dalla conclusione della sfida scudetto (vinta dal Viareggio Beach Soccer) allo Stadium “Matteo Valenti“, in cui secondo gli esponenti di Fd’I testimoni descrivono una vera e propria "scena da far west" in una zona centrale della città, molto frequentata da turisti e cittadini.

"Nonostante il piano straordinario di sicurezza messo in atto dalla prefettura e gli aumenti in termini di forze dell’ordine per supportare il maggior afflusso nei mesi estivi – continuano Zucconi e Tofanelli – questi episodi di violenza continuano a far emergere questa problematica radicata in città, che di certo non la rende una meta appetibile per famiglie che desiderano passare le vacanze in serenità. Chiediamo quindi di rafforzare ulteriormente le modalità di prevenzione anche attraverso l’approfondimento delle varie categorie economiche e figure istituzionali".

M.L.