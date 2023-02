Allarme furti, l’amministrazione si affida alle telecamere private

L’allarme furti che ha scosso il territorio di Massarosa nelle ultime settimane ha chiamato l’amministrazione a battere un colpo. Da piazza Taddei ribadiscono il "massimo impegno da parte dell’amministrazione comunale sul fronte sicurezza". Un impegno che si sostanzia nel "quotidiano confronto e monitoraggio con le forze dell’ordine ed il prefetto, competenti in materia", si legge in una nota del Comune. Inoltre, la sindaca Simona Barsotti annuncia due incontri che si terranno a stretto giro di posta proprio sul tema della sicurezza e su alcuni progetti specifici.

Oggi è in programma un nuovo summit con il prefetto per verificare e analizzare dati e strategie; lunedì prossimo invece si terrà una riunione con tutti i presidenti dei Comitati di rappresentanza locale per coinvolgere attivamente i cittadini, a partire da una necessaria campagna di informazione. Sul tavolo, oltre al progetto di installazione di una nuova telecamera di videosorveglianza dinamica a Piano di Mommio, già approvato in giunta, l’amministrazione ha allo studio progetti importanti su telecamere di contesto e sta valutando con il prefetto anche la fattibilità dell’utilizzo di telecamere private da inserire nella rete di controllo globale.

"La situazione in queste settimane si è resa particolarmente critica, ma è un fenomeno non solo massarosese e che non è nato adesso – commenta la sindaca –; noi lo stiamo affrontando con il massimo impegno in coordinamento costante con le forze dell’ordine". L’allarme furti ha già comportato una reazione da parte delle forze dell’ordine: in particolare, spiega ancora l’amministrazione, "i carabinieri hanno già rafforzato i controlli soprattutto nelle ore sensibili. Dobbiamo continuare su questa strada di confronto e dialogo con i vari enti preposti, e di informazione e consapevolezza da parte dei cittadini per arginare i diversi fenomeni – conclude Barsotti – e ottenere l’obiettivo condiviso di una maggiore sicurezza sui territori".

RedViar