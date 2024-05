Allarme Cava Fornace: "L’amianto ci preoccupa"

"A Cava Fornace non dovevano esserci né l’amianto né la marmettola e neppure fanghi di dragaggio: si chiuda tutto, ora basta davvero". Il Comitato cittadino anti-discarica ha concluso così, dopo due ore di interventi e documenti, l’assemblea pubblica convocata venerdì sera alla contrada La Cervia, a Montiscendi, alla presenza di svariate decine di persone. A preoccupare i cittadini sono i risultati delle analisi Arpat sul fiume di acqua e percolato che il 6 maggio era fuoriuscito dalla discarica dopo il crollo di un argine invadendo l’Aurelia e il Lago di Porta. "I risultati delle analisi Arpat – spiegano – non ci hanno tranquillizzato: il riscontro di particelle di amianto nell’acqua spaventa e inquieta. Non esistono soglie di rischio al di sotto delle quali la concentrazione di fibre di amianto non sia pericolosa. La loro inalazione comporta un rischio grave per la salute. Il 6 maggio chi è entrato in discarica per i sopralluoghi e chi è intervenuto per gestire l’emergenza e contenere lo sversamento aveva le protezioni adeguate? Presenteremo alla Regione un’ostanza di archiviazione del Paur, il procedimento autorizzativo sul progetto dei gestori di riempimento fino a 98 metri. La discarica deve essere chiusa subito, senza cavilli, mezzi o mezzucci per continuare in questo progetto scellerato".

Il caso Cava Fornace, inoltre, sbarcherà in consiglio comunale attraverso l’ordine del giorno presentato ieri dalla minoranza (Pd, Insieme e Alternativa): "Essendo la discarica non compatibile con il territorio, anche per la presenza del Lago di Porta, è necessario arrivare alla chiusura del sito, alla quota attuale, il prima possibile, oltre a un progetto esecutivo di messa in sicurezza e gestione del post-mortem".

d.m.