Alla Versiliana Dedica in musica a Raffaella Carrà

Il 44° Festival La Versiliana rende omaggio alla regina indiscussa della TV italiana, ospitando oggi alle 21.30 sul palco del suo grande teatro all’aperto - il concerto-recital dedicato all’indimenticabile Raffaella Carrà.

“Raffaella! Omaggio alla Carrà” è questo il titolo dello spettacolo musicale ricco e articolato che promette di far cantare a squarciagola i brani più memorabili dell’iconica artista e di rivivere la storia della televisione portando sul palco le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. Nei panni di Raffaella Carrà Beatrice Baldaccini, protagonista femminile del musical italiano. "Lo spettacolo non è una imitazione, ma un omaggio a Raffaella Carrà. E’uno spettacolo fatto bene. Sono doppiamente emozionata per il ritorno sul palco della Versiliana e per l’icona che vogliamo ricordare", spiega Beatrice Baldaccini al termine delle prove. Lo spettacolo è un tributo a colei che è stata una icona per molte generazioni. Lo show prevede una band di 5 elementi dal vivo e 6 performer che recitando e cantando tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere delle regina della Tv italiana. La direzione artistica dello spettacolo è di Claudia Campolongo, artista completa la cui carriera spazia dal teatro alla Tv, al cinema. La regia è di Gabriele Colferrai, le coreografie sono di Angelo Figlia. Lo spettacolo prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini fa parte del 44° Festival La Versiliana confezionato dal consulente artistico Massimo Martini. Che si alzi il sipario e si viva l’omaggio a Raffaella Carrà nel rispetto dell’icona.

Maria Nudi