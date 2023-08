Alla Versiliana Cala il sipario sul celebre Caffè

L’ultimo incontro al Caffè de La Versiliana di oggi alle 18.30 è l’occasione per presentare la cinquina finalista della 37ª edizione del Premio Letterario Massarosa, svelata pochi giorni fa e che vede le cinque opere arrivate nei primi posti contendersi la vittoria di questa edizione. L’appuntamento chiude una stagione ricca e di successo che ha visto la partecipazione di tantissime personalità di spicco del Paese oltre ai leader dei maggiori partiti nazionali e la presenza di spettatori numerosi e attenti che ha partecipato con entusiasmo agli oltre 50 appuntamenti programmati dalla Fondazione Versiliana guidata da Alfredo Benedetti. Ospiti sul palco ‘Romano Battaglia’ Stefano Santini, presidente del comitato organizzatore del Premio Letterario Massarosa e i membri della giuria tecnica Giuseppe Paoli e Maria Vittoria Nardini; l’attrice Patrizia Lazzarini e il musicista Giampiero Pierini. Modera Claudio Sottili. Gli autori in finale di questa edizione sono Davide Rigiani con “Il Tullio e L’eolao più stranissimo di tutto Il Canton Ticino” (Minimumfax), Alessandra Mureddu con “Azzardo” (Giulio Einaudi Editore), Valeria Tron con “L’equilibrio delle Lucciole” (Salani), Monica Acito con “Uvaspina” (Bompiani) e Ada D’Adamo con “Come D’aria” (Elliot). Un’edizione da record quella del 2023 grazie al lavoro del Comune di Massarosa e della Fondazione Pomara Scibetta Arte Bellezza Cultura con oltre 80 partecipanti e un livello altissimo confermato anche nella scelta delle cinque opere finaliste tra cui sono presenti vincitori e segnalati di premi altrettanto importanti come il Calvino, il Campiello e lo Strega. tutti i pomeriggi allo ‘Spazio Caffè Romano Battaglia’ alle ore 18.30. Ingresso libero.