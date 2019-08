С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушла из жизни вице-президент Mercury и фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер. Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной. Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны. Присоединившись к Mercury в 1995 году, каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойдённого качества для любителей и ценителей моды. Это большая потеря для всех нас. Владельцы и коллектив компании скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Аллы Константиновны. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа. _______________ It is with deep sadness that we announce today that Alla Verber, the Vice-president of Mercury Group and the Fashion Director of TSUM and DLT Department Stores has passed away. There are no words to describe the depth of the loss that every person who has known Alla is feeling today. It is impossible to imagine fashion industry without Alla Verber in it. Alla joined Mercury in 1995 and ever since dedicated each day to fulfill a dream of her: to bring Mercury, TSUM and DLT to the very top of the industry and standards of extraordinary quality for fashion admirers. This is a great loss for all of us. The owners and staff of the company express their deepest condolences to Alla’s family and loved ones. She will forever be part of Mercury and TSUM family.

