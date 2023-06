Alla scoperta della storia cittadina Il percorso nei luoghi cult

Alla scoperta della città e delle sue meraviglie. Oggi dalle 9.30 alle 10 ritrovo al Caffè Savoia all’inizio della Passeggiata per una colazione, il percorso prosegue alla Chiesetta dei Pescatori, moletto Sanità con i mascheroni, la pesa pubblica e il Museo della Marineria. Le tappe in Darsena si concludono incontrando l’artista Renato Gerard che racconta ricordi personali sul vecchi mercato del pesce e sulla fabbrica del ghiaccio. Il percorso prosegue alla scoperta della Viareggio del ’500 con il luogo dove era prevista la “Reggia scomparsa“: Torre Matilde, le Casette, il pozzo e la SS Annunziata dove termina la visita. La raccolta di cartoline è composta da 7 dipinti della vecchia Viareggio interpretati da Andrea Pucci e dalla foto del modellino in scala della Reggia, la grafica e l’ideazione sono di Francesco Fiorini dell’Associazione Promo-Ter, promotrice dell’iniziativa. Prenotazione obbligatoria al 349.4445351.