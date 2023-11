Alla porta suonano falsi addetti. Nel mirino ci sono ancora gli anziani

CAMAIORE

Diverse sono le segnalazioni fatte da alcuni cittadini, in particolar modo pensionati, che ricevono visite a domicilio da parte di falsi addetti di Enel energia. La maggior parte propone sconti sulla fornitura facendosi, così, aprire le porte delle abitazioni per visionare le ultime bollette ricevute; fortunatamente sono pochi gli anziani che cascano in questo tranello fornendo, a loro discapito, dati personali senza riscontrare se fossero realmente operatori della fornitura in questione.

Per questo motivo l’azienda del servizio energetico consiglia sempre di richiedere la visione di un tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento, da parte dell’operatore, in alternativa contattare il numero verde per riscontrare la presenza o meno degli addetti in quella particolare zona. La paura non ricade solo su eventuali furti all’interno delle abitazioni, bensì anche sul contratto stesso; fornendo, infatti, i propri dati, evidenziati sulle bollette ricevute, è facilmente possibile modificare un contratto o, addirittura, intestarlo ad un’altra ditta senza che il cittadino possa rendersene conto.

Le segnalazioni, fatte alle forze dell’ordine, sono state pubblicate anche su gruppi facebook pubblici in modo da avvisare quante più persone possibili. Alcune testimonianze, che per timore di ricevere ulteriori visite a domicilio preferiscono rimanere anonime, dichiarano come anzichè aprire le porte di casa avvisassero, telefonicamente, il figlio, non essendo loro in grado di comprendere le clausole dei contratti proposti, peccato che non appena voltate le spalle per prendere possesso del cellulare i malviventi fossero fuggiti a gambe levate. Stesso iter per chi si propone come una nuova fornitura, da poco uscita sul mercato, che dichiara avere prezzi ribassati ottenendo, di conseguenza, un grosso risparmio sulle bollette. Lo scopo rimane sempre lo stesso, quello di poter avere libero accesso all’interno delle abitazioni; basti però dichiarare di voler fare un rapido controllo su internet, proprio per accertarsi dell’esistenza di questa nuova azienda, per far dileguare gli eventuali truffatori. L’ultimo avvistamento, risalente a due giorni fa, è quello di una coppia composta da una donna ed un uomo. Una fra le tante tecniche utilizzate per conquistare la fiducia dei cittadini è l’inserimento di una figura femminile che tende, infatti, a tranquillizzare i più diffidenti permettendo ai malviventi di portare a termine il loro lavoro.

Veronica Dati