Alla guida ubricaco: patente ritirata In auto con la droga, sanzionato

Fine settimana di controlli sulle strade della Versilia. In particolare i super controlli della Polizia Stradale hanno interessato il casello di Viareggio. Qui, gli agenti hanno passato al setaccio tutte le auto in transito e controllato le oltre 50 persone. Grazie all’etilometro e al fiuto di Nagut, un pastore tedesco, un quarantenne della provincia di Massa Carrara è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, mentre un altro conducente era alla guida con un tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti: per entrambi il ritiro della patente e, segnalazione in Prefettura per il primo e sanzione pecuniaria e decurtazione di 10 punti per il secondo.