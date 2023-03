Alla “Fiera del Ciottorino“ la poetessa Petroni

Viareggio festeggia oggi la sua Santissima Annunziata, la festa della patrona, tra fede e tradizione. Oltre alla messa mattutina nella storica chiesina della Vecchia Viareggio, proseguirà per tutta la giornata il mercatino lungo la via Regia e la “Fiera del Ciottorino“. Oltre alle terracotte da dipingere, ai giochi per i bambini e all’intervento dell’amministrazione comunale di Viareggio, nello spazio della “Libreria viareggina“ in piazza Santa Maria, alle 17, è previsto l’incontro con la poetessa Monica Petroni (nata a Viareggio ma residente a Pistoia). Intervistata da Giampaolo Ghilarducci. Petroni presenterà, in occasione della recente uscita della sua silloge poetica “Fermo Immagine”, anche gli altri due libri scritti precedentemente e alcune sue video-poesie.