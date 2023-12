Alla Collegiata il Concerto di Natale

Stasera alle 21, nella Chiesa Collegiata il Concerto di Natale, ingresso libero fino a esaurimento posti, organizzato dall’amministrazione comunale. La Cappella Musicale Francesco Gasparini (foto) con l’Ensemble dell’Orchestra Angelo Bevilacqua si cimenta in un programma originale e raffinato con grandi classici. Protagonisti del repertorio saranno i carol natalizi di John Rutter, autore tra i più prolifici e apprezzati nel panorama anglosassone, presentati in italiano. Questi brani saranno affiancati da altri più tradizionali come Astro del Ciel e Noel Noel oltre a un inedito di Cristiano Pieraccini. Maria Vecoli, direttruce, si è avvalsa degli arrangiamenti orchestrali di Michele Stefanini e Cristiano Pieraccini e del maestro accompagnatore Daniela Iacopinelli.