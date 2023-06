"Alessio nel cuore" L’abbraccio del Pollino

Alessio Ricci aveva solo 8 anni quando quel maledetto 19 giugno 1996 fu inghiottito dalla piena del fiume Vezza. Insieme a Giulia Macchiarini (4 anni) fu la vittima più giovane, mentre sua madre, Valeria Guidi (43 anni), delle 13 persone che persero la vita è l’unica che non fu più ritrovata. La tragedia di Alessio è stata ricordata ieri alle scuole elementari del Pollino a lui intitolate. Sono stati gli alunni a deporre una corona accanto alla targa a lui dedicata. "Quel senso di terrore, sgomento e impotenza di 27 anni fa – ha esordito il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – ce lo ricordiamo tutti perfettamente. Ma da quel giorno, così crudele per la nostra comunità, dobbiamo ripartire. Non solo per abbracciare i familiari di Alessio e di tutte le persone che, in particolare a Cardoso, persero la vita. Ma anche per ricordarci sempre che la nostra sicurezza inizia dalla cura quotidiana della nostra terra: i fiumi, i canali fino ai versanti delle colline e delle montagne". È stato invece il vice presidente della Provincia Nicola Conti a ricordare l’importanza del volontariato "che proprio da quel giorno tremendo ha visto nascere una realtà attenta e di grande generosità come il ’Comitato alluvionati’ oltre a un vero e proprio ‘modello Versilia’ per tutta l’attività di protezione civile. Mi unisico al richiamo del vice sindaco Bresciani per la massima tutela del nostro territorio e della montagna: lavorare affinché i centri montani continuino a vivere e ad essere abitati significa assicurare un presidio di sicurezza essenziale fino alla costa". Parole ascoltate con attenzione, tra gli altri, da Andrea Ricci, fratello di Alessio, papà Eugenio e gli zii Enrico e Giuseppe. Con un ricordo speciale anche per la maestra Maria “Susi” Bertozzi, scomparsa pochi giorni fa.