Alessandra e Simone Il ritorno a Viareggio dopo la fuga dei nonni per le leggi razziali

di Eleonora Prayer

Lui torna a Viareggio, città da dove era scappata la nonna a causa delle leggi razziali. Lei per trovare le radici della sua famiglia. È la storia di Simone Caffaz e Alessandra Verdini, coniugi carraresi legati a Viareggio dal destino, anzi dalle origini. Tornano e lo fanno mettendosi in gioco, infatti questa mattina apriranno i battenti della loro attività "Luna piena" sul Lungomare.

"Il destino lega inevitabilmente me e mia moglie a questa città – commenta Caffaz – e abbiamo deciso di tornare nei luoghi originari della nostra famiglia, dove mia nonna Esterina, viareggina doc, 85 anni fa era dovuta fuggire. La sua colpa? Essere ebrea". Esterina, all’epoca giovanissima, dopo la fuga si rifugia dal fidanzato nella provincia di Apuania e inizia a raccogliere minuziosamente articoli di giornale, fotografie e ricordi di quei tragici momenti e li conserva in una scatola di legno per oltre sessant’anni, fino a quando il nipote, Simone Caffaz, non apre quello "scrigno" pieno di frammenti della drammatica storia italiana di quegli anni e partendo proprio da lì fa nascere un fitto dialogo con la nonna, che culminerà con la pubblicazione del libro intitolato, non a caso, La Scatola di legno.

"Siamo nel 1938 – racconta Caffaz – in Italia sono entrate in vigore le Leggi razziali ed Esterina, giovane operaia viareggina, va a lavoro come ogni giorno alla vetreria Rinaldi, ignara di quello che da lì a poco sarebbe accaduto alla sua vita. Al suo arrivo in fabbrica il datore di lavoro le consegna una lettera dove, nero su bianco, la stava licenziando perché di “razza” ebraica. È l’inizio di un vero e proprio calvario per la giovane Esterina che, senza soldi, vede come unica soluzione quella di trasferirsi a Carrara dal suo fidanzato Loris che aveva un negozio, che oggi esiste ancora – spiega Caffaz – ed è gestito dalla mia mamma. Ma all’epoca anche al nonno viene ritirata la licenza commerciale e poi la tessera annonaria. Il giorno delle nozze l’ufficiale di stato civile si rifiuta di celebrare il matrimonio tra due ebrei, ma la giovane coppia riesce lo stesso a sposarsi dopo una giornata rocambolesca. Esterina è incinta ma poche settimane dopo perde il bambino perché viene brutalmente picchiata da un gruppo di fascisti. Alla fine della guerra, Esterina cerca di rimuovere quella dolorosa esperienza, la chiude nella sua preziosa scatola di legno e riapre il negozio di abbigliamento a Carrara, rimanendo sempre fedele alla sua religione ma professandola in privato".

Per uno strano gioco del destino, la città di Viareggio ha un forte legame anche con Alessandra Verdini, moglie di Simone Caffaz, che racconta: "Nonno Mario è nato nel 1923 in una casa di via San Francesco a Viareggio dove ora si trova una trattoria. Fu abbandonato alla nascita dalla madre e condotto all’orfanotrofio di San Luca dove venne accudito e poi dato in adozione ad una coppia carrarese. Non conosco il nome della madre di mio nonno perché, si sa, viene fatto tutto nell’anonimato, ma – conclude – sarei veramente felice di conoscere la mia famiglia viareggina". Insomma Alessandra e Simone tornano a Viareggio e lo fanno anche investendo su questa città, tanto che questa mattina apriranno i battenti di Luna Piena in viale Regina Margherita 56, un brand di abbigliamento già conosciuto in provincia per l’unione di due stili diversi: l’oversize made in Italy e lo stile etnochic con i tessuti indiani.