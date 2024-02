Alcolici vietati anche per metafora. E niente musica al di fuori dei locali

Semel in anno licet insanire. Sì, una volta all’anno si può far follie, ma non morire. Per questo a Carnevale torna la stretta contro i superalcolici e, novità del 2024, anche contro la musica non "istituzionale" nel circuito dei corsi e alle feste rionali. Sono i divieti dell’ordinanza del sindaco Giorgio Del Ghingaro, con le richieste fatte dal Commissariato di polizia per garantire ordine e sicurezza. I pubblici esercizi nelle zone delle sfilate e dei rioni non potranno fare musica all’aperto. E, soprattutto, non potranno essere esposti "messaggi rivolti ai partecipanti alle manifestazioni che incitano, anche non esplicitamente o per metafora, ad un uso incontrollato delle bevande alcoliche all’interno delle aree di svolgimento delle feste rionali classiche, o di altre feste di strada".

Metafora: viene da chiedersi se questa dizione dell’ordinanza non vada a comprendere anche le immagini dei carri e delle mascherate. In passato ci sono stati mascheroni di Re Carnevale avvinazzati, e figure col fiasco del rosso in pugno. Quest’anno no. Ci saranno, a dire il vero, il carro dei fratelli Cinquini e la mascherata di Edoardo Ceragioli dove appaiono mascheroni che bevono: ma se non ci saranno sorprese rispetto ai bozzetti, il caprone tracanna dalla bottiglia della Verità, e il maiale riccone si fa servire petrolio.

Come in passato, dalle 18 alle 5 del mattino sarà vietato vendere e somministrare bevande con più di 21 gradi alcolici durante i rioni e altre feste di strada: nell’area delle manifestazioni e fino a 200 metri dal confine delle stesse. L’ordinanza chiarisce che nemmeno i singoli prodotti usati per miscelazione potranno superare i 21 gradi alcolici: quindi niente cocktail con superalcolici e frutta o bibite gassate, nemmeno il mojito che è acqua, ma col rum. E nemmeno il caffè corretto alla sambuca. Anzi, chi esercita la somministrazione temporanea all’aperto non potrà nemmeno conservare in loco i superalcolici. Teniamo presente, comunque, che un vermuth è sotto i 21 gradi, ma ne ha 16-17: con mezza bottiglia si va a "gallina".

Resta vietato il trasporto di bevande in vetro e lattina, che come gli alimenti devono essere venduti in contenitori senza chiusura; i bicchieri devono essere di carta o materiale compostabile. Le attività con servizio al tavolo, ma non in pertinenze esterne, possono servire alcolici oltre 21 gradi e senza l’obbligo del bicchiere compostabile: questo punto salva bar e ristoranti con tavoli interni?

E veniamo alla musica, secondo ingrediente delle tradizionali feste carnevalesche: "È vietato effettuare musica all’esterno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività artigianali e a tutte le attività commerciali nell’area delle manifestazioni e per un raggio di 200 metri dal loro confine". Cioè anche agli esercizi che si trovano entro 200 metri di distanza dal limite del circuito delle feste rionali. Le attività richiamate, in base al regolamento comunale per gli intrattenimenti musicali, potranno fare solo musica di "allietamento" all’interno dei locali e solo durante l’orario delle feste rionali. Il divieto vale anche per l’occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie. La sanzione per i trasgressori sarà 300 euro.

Nei Saturnalia, nei riti di Cibele, e in quelli di Dioniso-Bacco, l’alcol provocava stragi. Ma, fuori dal mito pre-carnascialesco, gli eccessi hanno provocato troppe morti in città, anche durante il Carnevale. Ben vengano i divieti. Come fanno tanti ragazzini, però, ad arrivare ai rioni con bottiglie di superalcolici comprati altrove, magari di scarsa qualità, magari con dentro alcol metilico che distrugge il fegato?