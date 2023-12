Albetreta, ristori in arrivo. Come fare per chiederli

A un mese e mezzo dalla frana che isolò una quindicina di famiglie di via Albetreta, sulle colline di Strettoia, arriva la notizia che molti cittadini e attività speravano fin dall’inizio: un contributo economico per ripartire. C’è anche Pietrasanta, infatti, tra i comuni della provincia di Lucca per i quali il Consiglio dei ministri, accogliendo la richiesta della Regione, ha deliberato lo scorso 7 dicembre l’estensione dello stato di emergenza nazionale dopo la forte ondata di maltempo che si è verificata tra la fine di ottobre e i primi di novembre. Di conseguenza il Comune, attraverso gli uffici preposti, potrà chiedere entro il 27 dicembre il riconoscimento di un contributo per le spese sostenute negli interventi praticati in somma urgenza a ripristino delle condizioni di sicurezza nelle zone del territorio più colpite.

Alla procedura di richiesta del contributo, ma con una scadenza più ampia per la presentazione delle istanze (19 gennaio 2024), potranno accedere anche cittadini privati e titolari di attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi meteo legati a quel periodo. La frana in via Albetreta si verificò il 5 novembre interessando un tratto di strada all’altezza del civico 28, a circa 300 metri dall’imbocco a valle di via Strettoia. Quel giorno terra, rami e materiale roccioso rovinarono sulla carreggiata, bloccando il transito delle auto. Per fortuna nel giro di pochi giorni fu possibile consentire il transito ai pedoni, rendendo meno disagevole la quotidianità delle famiglie isolate. In seguito ai sopralluoghi successivi, incluso quello della Protezione civile nazionale, era stato avviato invece il progetto di messa in sicurezza, fino alla riapertura del transito anche alle auto.

Sul sito della Regione è attivo il portale per compilare la domanda (www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023). Informazioni, modelli delega, risposte alle domande più frequenti e moduli realizzati dal Dipartimento nazionale, necessari per la richiesta danni, sono reperibili consultando la sezione del sito regionale dedicata all’emergenza alluvione.