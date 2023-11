Albetreta, domani partono i lavori. Istituiti provvedimenti di viabilità

A venti giorni esatti dalla frana che aveva lasciato semi-isolate dal mondo una quindicna di famiglie, per via Albetreta, a Strettoia, è arrivata l’ora della definitiva messa in sicurezza. La partenza dell’intervento, che costerà 170mila euro, è stata programmata per domani e rappresenta un ulteriore passo in avanti dopo che la strada era già stata riaperta anche al transito delle macchine. La frana si era verificata il 5 novembre circa 300 metri dopo l’imbocco a valle da via Strettoia e fu una conseguenza della recente e fortissima ondata di maltempo. Dopo i primissimi interventi che a tempo record, due settimane fa, avevano reso di nuovo percorribile la strada comunale alle auto per residenti e mezzi di soccorso, ora toccherà al consolidamento del versante collinare con opere di fondazione e regimazione idraulica che si innesteranno su quelle già realizzate nelle scorse settimane.

"Al progetto, sviluppato in due step, hanno lavorato un professionista esterno e un geologo, per le indagini a supporto degli interventi – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – che siamo riusciti a coprire con risorse comunali nonostante la cifra sia tutt’altro che trascurabile. Fondamentale è stata la sinergia fra i nostri uffici e la ditta che si è resa subito disponibile a realizzare le lavorazioni richieste fin nell’immediatezza della criticità, mitigando così i disagi per la popolazione residente".

L’intervento, di conseguenza, comporterà alcune modifiche alla viabilità al fine di consentire le lavorazioni che come detto partiranno domani. Il comando di polizia municipale ha infatti disposto nel tratto compreso tra il civico 28 e il 37 di via Albetreta il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito veicolare, esclusi i mezzi dell’impresa e quelli di soccorso, dalle 8 alle 17. Inoltre sarà in vigore il senso unico alternato regolamentato a vista riservato ai soli residenti e veicoli di soccorso, dalle 17 alle 8. I provvedimenti di viabilità resteranno in vigore fino al termine dei lavori.