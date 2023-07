Alberto Veronesi un vero maestro di comunicazione

Tommaso Strambi

Il consiglio è sempre lo stesso. Se soffrite di bruciori di stomaco, prima di andare avanti con la lettura assicuratevi di avere a portata di mano qualche pastiglia di Maalox. Il perché lo capirete riga dopo riga. Il tema è quello del giorno, ovvero la scelta del maestro Alberto Veronesi di dirigere bendato l’orchestra in occasione della prima della Bohème al Festival Pucciniano. Per tutta l’opera, anche se ad un certo punto come mostrano le immagini ha dovuto praticare due forellini all’altezza degli occhi. Perché un conto è dirigere uno spartito che conosce a memoria. Un conto è dirigere senza vedere i cantanti.