Alberi invadono le strade. Proprietari dei terreni obbligati a intervenire

Strade pericolose a causa della vegetazione: il Comune obbliga i proprietari dei terreni a intervenire per la messa in sicurezza. Negli ultimi tempi, gli uffici comunali hanno eseguito diversi sopralluoghi sulle vie collinari, dove era stata segnalata l’invasione della carreggiata da parte della vegetazione e di alberi ad alto fusto. Nello specifico, il problema è stato riscontrato in una significativa porzione di via dei Norcini, di via Seimiglia e via Santa Maria nelle frazioni di Gombitelli, Fibbiano Montanino e Santa Maria Albiano.

"In caso di caduta verrebbe interessata sia la viabilità pubblica, con pregiudizio per l’incolumità e la sicurezza della circolazione di mezzi e persone, sia le linee aeree di Enel e Telecom – si legge nell’ordinanza comunale –; inoltre, in ragione dello sviluppo vegetativo stagionale si produrrebbe un consistente aggravamento della già critica situazione di degrado e di sconfinamento del verde su strade o spazi pubblici, costituendo un maggior intralcio e pericolo per la circolazione".

Per questo, anche in base al ’Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale nella gestione e manutenzione dei beni comunali e per le attività di manutenzione obbligatoria’, il Comune ha ordinato ai "numerosi" proprietari dei terreni di procedere alla manutenzione: dovranno tagliare i rami delle piante che si protendono, costituendo pericolo, o comunque, rischio oltre il ciglio stradale; tagliare gli arbusti e le sterpaglie; ed effettuare gli interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può costituire pericolo per l’incolumità pubblica.