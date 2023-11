Alberi dotati di Qr code. Monitoraggio più facile

La tecnologia si mette al servizio dell’ambiente per facilitare studi e monitoraggi, in questo caso lo stato di salute e stabilità degli oltre 3.500 alberi presenti nelle zone di proprietà comunali. La novità, deliberata dalla giunta, consiste nel dotare ogni albero di una sorta di carta d’identità digitale, consultabile da chiunque con un telefono cellulare abilitato alla lettura del Qr code. "Il duplice obiettivo di questop progetto – spiega l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – è rinnovare le targhette identificative, già presenti su alcuni alberi ma ormai illeggibili, e adottare una soluzione più smart a beneficio sia della gestione tecnica sia della trasparenza per i cittadini". L’operazione, sviluppata nelle prossime settimane in collaborazione con l’ufficio Ced, consentirà di scansionare il Qr code: a quel punto sul telefono si aprirà la pagina del sito del Comune dedicata alle valutazioni di stabilità eseguite per il luogo in cui si trova quel determinato albero, offrendo dettagli sulla pianta e il contesto in cui si trova.